Портал The Race назвал Шварцмана главным претендентом на переход в Формулу-1 из Ф-2

Портал The Race составил список гонщиков Формулы-2, которые скорее всего получат повышение в классе по итогам предстоящего сезона. По мнению экспертов издания, переход российского пилота Prema Racing Роберта Шварцмана в Формулу-1 состоится почти наверняка.

«Можно ли представить себе сценарий, в котором Роберт Шварцман не перейдёт в Ф-1? Конечно. Но среди гонщиков нынешней решётки он единственный, для кого такой исход означал бы полный провал.



Россиянин провёл превосходный сезон в Ф-3 и молниеносно стартовал в качестве новичка в Формуле-2 в прошлом году. Несмотря на то что форма ученика академии «Феррари», начиная с 2019 года, была несколько сомнительной, он уже давно зарекомендовал себя как один из самых решительных и умных гонщиков и уже готов к дебюту в Формуле-1», — говорится в статье.

Аналитики считают, что благоприятные шансы на переход в Формулу-1 есть также у Тео Пуршера и Кристиана Лундгора из ART Grand Prix, Юри Випса из Hitech и Чжоу Гуаньюя из UNI-Virtuosi Racing. Лундгор и Гуаньюй входят в молодёжную программу «Альпин», Випс — воспитанник «Ред Булл», Пуршер — «Заубера».