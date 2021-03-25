З. Браун: думаю, Ферстаппен и Расселл будут выступать за «Мерседес» в 2022 году

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о возможном составе «Мерседеса» в следующем сезоне. Браун предположил, что «Мерседес» будут представлять Макс Ферстаппен и Джордж Расселл. Ферстаппен является пилотом «Ред Булл», а Расселл выступает за «Уильямс».

«Думаю, Макс и Джордж будут в «Мерседесе» в 2022 году, это очевидное предположение. Льюис выиграет восьмой титул, станет самым успешным гонщиком и рекордсменом. У него контракт на год. Соглашение Джорджа истекает, а также закончится контракт Макса.

В лице Макса команда получает опыт, а в лице Джорджа — молодость. Такой состав будет абсолютно убийственным для конкурентов в течение следующих пяти лет.

Интересный вопрос, что будет делать «Ред Булл»? На него сложно найти ответ», — цитирует Брауна Daily Mail.