З. Браун: думаю, Ферстаппен и Расселл будут выступать за «Мерседес» в 2022 году

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о возможном составе «Мерседеса» в следующем сезоне. Браун предположил, что «Мерседес» будут представлять Макс Ферстаппен и Джордж Расселл. Ферстаппен является пилотом «Ред Булл», а Расселл выступает за «Уильямс».
«Думаю, Макс и Джордж будут в «Мерседесе» в 2022 году, это очевидное предположение. Льюис выиграет восьмой титул, станет самым успешным гонщиком и рекордсменом. У него контракт на год. Соглашение Джорджа истекает, а также закончится контракт Макса.
В лице Макса команда получает опыт, а в лице Джорджа — молодость. Такой состав будет абсолютно убийственным для конкурентов в течение следующих пяти лет.
Интересный вопрос, что будет делать «Ред Булл»? На него сложно найти ответ», — цитирует Брауна Daily Mail.
- 25 марта 2021
-
13:52
-
13:42
-
12:47
-
12:21
-
11:35
-
10:49
-
09:46
-
00:22
- 24 марта 2021
-
23:05
-
21:25
-
20:33
-
18:32
-
17:29
-
16:44
-
15:23
-
14:35
-
13:57
-
12:41
-
11:53
-
10:41
-
09:59
-
00:58
- 23 марта 2021
-
23:50
-
22:59
-
22:47
-
21:59
-
20:24
-
19:23
-
18:57
-
18:18
-
17:37
-
16:54
-
16:41
-
16:32
-
15:11