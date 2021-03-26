Гуаньюй завоевал поул в квалификации Ф-2 в Бахрейне, Шварцман — 12-й после поломки

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй завоевал поул-позишен в квалификации первого этапа Формулы-2 сезона-2021 в Бахрейне. Китаец всего на три тысячные опередил другого члена молодёжной программы «Альпин» Кристиана Лундгора. Россиянин Роберт Шварцман после первой попытки шёл пятым, но его машина остановилась на трассе из-за технических причин, вследствие чего пилот «Премы» не имел возможности провести вторую попытку. В итоге он опустился на 12-е место.
Формула-2. Бахрейн. Квалификация.
1. Чжоу Гуаньюй — 1:42.848
2. Кристиан Лундгор — 1:42.851
3. Фелипе Другович — 1:43.211
4. Дэниел Тиктум — 1:43.338
5. Юри Випс — 1:43.441
6. Рихард Версхор — 1:43.443
7. Джехан Дарувала — 1:43.475
8. Оскар Пиастри — 1:43.478
9. Лайам Лоусон — 1:43.519
10. Давид Бекман — 1:43.559
11. Тео Пуршер — 1:43.585
12. Роберт Шварцман — 1:43.694...
14. Маркус Армстронг — 1:43.729.
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