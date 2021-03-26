Гуаньюй завоевал поул в квалификации Ф-2 в Бахрейне, Шварцман — 12-й после поломки

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй завоевал поул-позишен в квалификации первого этапа Формулы-2 сезона-2021 в Бахрейне. Китаец всего на три тысячные опередил другого члена молодёжной программы «Альпин» Кристиана Лундгора. Россиянин Роберт Шварцман после первой попытки шёл пятым, но его машина остановилась на трассе из-за технических причин, вследствие чего пилот «Премы» не имел возможности провести вторую попытку. В итоге он опустился на 12-е место.



Формула-2. Бахрейн. Квалификация.



1. Чжоу Гуаньюй — 1:42.848

2. Кристиан Лундгор — 1:42.851

3. Фелипе Другович — 1:43.211

4. Дэниел Тиктум — 1:43.338

5. Юри Випс — 1:43.441

6. Рихард Версхор — 1:43.443

7. Джехан Дарувала — 1:43.475

8. Оскар Пиастри — 1:43.478

9. Лайам Лоусон — 1:43.519

10. Давид Бекман — 1:43.559

11. Тео Пуршер — 1:43.585

12. Роберт Шварцман — 1:43.694...

14. Маркус Армстронг — 1:43.729.