Первая авария нового сезона Формулы-1: вылет Райкконена на тренировке в Бахрейне

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена во второй пятничной тренировке Гран-при Бахрейна, прошедшей на Международном автодроме Бахрейна. Райкконен потерял контроль над болидом в третьем повороте, в результате чего болид заскользил, оказался за пределами трассы и врезался в отбойник носом, а при повторном, более слабом, ударе — задней частью. Райкконену удалось покинуть место аварии и добраться до боксов, а оперативный ремонт со стороны механиков позволил Кими вернуться на трассу ближе к окончанию сессии. Финн показал 16-й результат.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.