Петров объяснил действия Шварцмана, приведшие к остановке машины

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров, помогающий пилоту Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберту Шварцману во время гоночных уик-эндов Формулы-2, объяснил, почему машина россиянина остановилась на трассе во время квалификации.



«На квалификацию даётся два комплекта новых покрышек. Вместе с первым комплектом мы использовали больше бензина, и в принципе нас всё устраивало: мы занимали четвертую строчку, меньше 0,1 секунды – и были бы вторыми. На результаты в первой попытке сразу не смотрели, знали, что во второй будут улучшения: Роберт не атаковал на 95% своих возможностей, в баках было чуть больше топлива. Темп и скорость есть, всё шло по плану, но, к сожалению, в машине включился так называемый безопасный режим. Это происходит, когда человек попадает в аварию, нажимает две педали одновременно, то есть потерял сознание или еще что-то, то машина встает в этот режим и отключается полностью.



Однако когда гонщики едут по прямой – в квалификации, в гонке на прогревочном круге, они всегда нажимают правой ногой на газ, а левой одновременно на тормоз, чтобы лучше прогреть тормоза. К сожалению, Роберт сегодня передавил на тормоз, и машина встала в этот режим. Он остановился на трассе, а это приравнивается к вылету в гравий. По правилам маршалы не могут помочь тебе выехать из гравия. Ты должен сам добраться до пит-лейна, чтобы потом продолжить борьбу. Здесь, в данной ситуации, раз помогали маршалы, то хоть и оставалось шесть минут до конца, ему не разрешили продолжить квалификацию.



Надо проанализировать случившееся, пробежаться в голове по всем похожим вариантам, перевернуть страницу и завтра нацеливаться на две тяжёлые гонки. Бахрейн – трасса непредсказуемая: как поведут себя шины у тебя, у других. Здесь можно рассчитывать на разные результаты: и на подиум, и на финиш в очках, а можно стереть шины и плохо выступить. На мой взгляд, главная задача – как можно дальше прорваться наверх, а там пусть будет, как будет. Я бы действовал именно так. Чемпионат длинный, главное – это очки. И задача в принципе простая: набрать максимальное количество очков и подняться повыше ко второй спринтерской гонке», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата».