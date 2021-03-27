Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Бахрейна, Мазепин — 19-й

В Сахире завершилась третья свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время, как и 26 марта, показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, топ-3 замкнул Пьер Гасли на «Альфа Таури».
Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат, опередив лишь гонщика «Уильямса» Николаса Латифи.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,577
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,739
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,006
4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,278
5. Серхио Перес («Ред Булл») +1,331
6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,531
7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,647
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,846
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,854
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,900
11. Шарль Леклер («Феррари») +1,905
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,923
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,132
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,178
15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,243
16. Ландо Норрис («Макларен») +2,283
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,746
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,845
19. Никита Мазепин («Хаас») +3,045
20. Николас Латифи («Уильямс») — +3,382.
- 27 марта 2021
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