Ферстаппен — лучший на третьей тренировке Гран-при Бахрейна, Мазепин — 19-й

В Сахире завершилась третья свободная практика Гран-при Бахрейна Формулы-1. Лучшее время, как и 26 марта, показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, топ-3 замкнул Пьер Гасли на «Альфа Таури».

Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат, опередив лишь гонщика «Уильямса» Николаса Латифи.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.30,577

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,739

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,006

4. Валттери Боттас («Мерседес») +1,278

5. Серхио Перес («Ред Булл») +1,331

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,531

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,647

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,846

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,854

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,900

11. Шарль Леклер («Феррари») +1,905

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,923

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,132

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,178

15. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,243

16. Ландо Норрис («Макларен») +2,283

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,746

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,845

19. Никита Мазепин («Хаас») +3,045

20. Николас Латифи («Уильямс») — +3,382.