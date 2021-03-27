Феттель прокомментировал провал в первой квалификации в составе «Астон Мартин»

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал только 18-й результат в квалификации Гран-при Бахрейна Формулы-1. На последнем быстром круге немец не сумел улучшить из-за жёлтых флагов, вывешенных из-за остановившейся на трассе машины Карлоса Сайнса.
«На последнем секторе был беспорядок, когда все прогревали шины. Я ушёл на круг менее чем за секунду до окончания времени, а затем у меня было два жёлтых флага. В такой ситуации особо ничего не сделаешь.
Я не был сильно доволен на тренировках, в квалификации был чуть довольнее, но очевидно, что я не проехал круг в конце. Мы не там, где мы хотим быть. Кроме того, я всё ещё учусь, мы всё ещё учимся, пробуем множество вещей, чтобы лучше понять машину. Уик-энд получается сложным при старте так далеко, но ситуация такая, какая есть. Посмотрим», — приводит слова Феттеля The Race.
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