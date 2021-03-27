Марко признал, что «Ред Булл» ошибся, выбрав «медиум» для Переса в квалификации

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Лучшее время показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ещё один пилот команды, Серхио Перес, стал 11-м. Впервые в первой гонке гибридной эры поул достался не «Мерседесу».

«Это прямо облегчение для нас. Мы преследовали «Мерседес» с 2014 года. Когда находишься позади, нужно рисковать больше и больше. И теперь у нас есть преимущество. Мы можем сосредоточиться на дальнейшей разработке.

Этот поул — очень важный шаг для нас. Выиграть чемпионат мира можно лишь в том случае, если начинаешь конкурировать с самого начала.

Перес? Я бы сказал, что команда ошиблась, отправив его на трассу на «медиуме», — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на Servus TV.