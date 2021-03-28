Ферстаппен: в целом мне не нужна помощь Переса, я всё могу сделать сам

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который завоевал поул на Гран-при Бахрейна, ответил на вопрос о том, сможет ли он бороться за победу в гонке без помощи напарника Серхио Переса, который не прошёл в третий сегмент квалификации, заняв 11-е место.

«В целом мне не нужна помощь напарника. Это не мой случай. Если машина достаточно хороша, я всё могу сделать сам. Я всегда говорил, что хорошо иметь напарника, который может помочь, но в целом стоит признать, что если построить саму быструю машину, ты автоматически оторвёшься ото всех остальных», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Второе место по результатам квалификации занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.