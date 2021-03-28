Ферстаппен: в целом мне не нужна помощь Переса, я всё могу сделать сам
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который завоевал поул на Гран-при Бахрейна, ответил на вопрос о том, сможет ли он бороться за победу в гонке без помощи напарника Серхио Переса, который не прошёл в третий сегмент квалификации, заняв 11-е место.
«В целом мне не нужна помощь напарника. Это не мой случай. Если машина достаточно хороша, я всё могу сделать сам. Я всегда говорил, что хорошо иметь напарника, который может помочь, но в целом стоит признать, что если построить саму быструю машину, ты автоматически оторвёшься ото всех остальных», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Второе место по результатам квалификации занял гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а тройку лучших замкнул его напарник Валттери Боттас.
Ферстаппен прокомментировал завоевание поула на Гран-при Бахрейна
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
11:44
-
10:55
-
10:00
-
00:32
-
00:27
-
00:22
-
00:19
- 27 марта 2021
-
23:56
-
23:01
-
22:52
-
22:51
-
22:43
-
21:57
-
21:52
-
21:29
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:17
-
21:13
-
20:38
-
20:28
-
20:18
-
20:16
-
20:01
-
20:00
-
19:40
-
19:12
-
18:32
-
17:30
-
17:20
-
16:51
-
16:38
-
16:15
-
16:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам