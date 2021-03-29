После провала на пит-стопе Боттаса «Мерседес» думал, что проиграет гонку

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, как для команды складывалась гонка Гран-при Бахрейна, в которой Льюис Хэмилтон одержал победу, а Валттери Боттас стал третьим.



«Перед гонкой мы надеялись, что сможем оказать на Макса давление. Льюис блестяще сделал это, был способен держаться в пределах диапазона, позволявшего сделать «подрезку», и это обеспечило ему лидерство после первого пит-стопа. Он довольно сильно атаковал в начале второго отрезка, чтобы отыграть позиции, и шины начали сдавать слишком рано. Это вынудило нас заехать тогда, когда мы это сделали. Это было раньше, чем нам хотелось бы, но Макс был достаточно близок, чтобы попробовать «подрезать» Льюиса, так что нам пришлось принять решение.



В нескольких секундах позади ехал Валттери, чей средний отрезок был сильным, и хотя у нас не было разрыва для «подрезки», мы позвали его на пит-стоп в момент, когда подумали, что наш соперник может испугаться ехать до финиша, и размышляли, позволят ли они нам сделать «подрезку» и занять второе место. К сожалению, у нас была проблема на пит-стопе, которая стоила ценных секунд и мест и не позволила Валттери до конца оставаться в борьбе. Это также позволило Максу реализовать собственную стратегию по отношению к Льюису. Честно говоря, когда это случилось, мы не думали, что выиграем, но Льюис проделал потрясающую работу с шинами и в обороне», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».