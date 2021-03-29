Сироткин: для Мазепина главное — не поддаваться давлению, не замыкаться в себе

Бывший пилот Формулы-1, гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин прокомментировал аварию Никиты Мазепина в дебютной гонке россиянина в Формуле-1.



«В целом машины Ф-1, особенно не самых топовых команд, могут быть трудны в управлении, иногда непредсказуемы, тем более в таких ситуациях, как на старте гонки: в грязном воздухе, с покрышками, которые находятся не в оптимальных условиях и кондициях. К сожалению для Никиты, этот сход произошёл в трудный период: квалификация прошла неидеальным образом, в межсезонье, когда надо готовиться к дебюту в чемпионате, сложилась не самая комфортная атмосфера. Очень жаль, что такое случилось в этот момент. Конечно, хотелось бы, чтобы Никита смог затем отыграться в гонке и тем самым ответить всем критикам.



Для Никиты самое главное сейчас, я считаю, не поддаваться критике, давлению, которое на него оказывается и уже оказывалось какое-то время, и продолжать делать свою работу максимально хорошо. Надо не давать критике влиять на свой пилотаж, не надо замыкаться в себе, рисковать там, где не надо. Очень важно пилотировать максимально раскованно, как ни в чём не бывало. С точки зрения психологии я понимаю эту ситуацию. Я сам бывал в подобных ситуациях в разные моменты своей карьеры и понимаю, насколько большой труд такую ситуацию переломить. Я думаю, мы все должны пожелать ему удачи и, со своей стороны, понимая все эти трудности, поддерживать его», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата».