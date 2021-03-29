Браун: Цунода — лучший новичок Формулы-1 за многие годы, удивительный персонаж
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о новичке Ф-1, пилоте «Альфа Таури» Юки Цуноде.
«Меня очень впечатлил Юки Цунода. Я впервые встретил его во время этого уик-энда, и он по-настоящему удивительный персонаж.
Он показал несколько блестящих моментов в гонке, что обнадёживает, учитывая, что это была его первая гонка в Формуле-1. Он является лучшим новичком Ф-1 за многие годы, который выступал сногсшибательно в любой серии, в которой участвовал.
Его повышение до «Ред Булл» выглядит как блестящий ход. Мы все помним славные дни, когда на трассе в Сузуке были полные трибуны. Думаю, это повторится снова и будет невероятно захватывающе», — написал Браун в своей колонке на сайте Формулы-1.
Цунода: многому научился у Алонсо
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