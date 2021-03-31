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Ральф Шумахер: Ферстаппен обогнал Хэмилтона по правилам

Ральф Шумахер: Ферстаппен обогнал Хэмилтона по правилам
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился впечатлениями от гонки на Гран-при Бахрейна.

«Макс Ферстаппен был быстрее, но стратегия Льюиса Хэмилтона и его навыки вождения сыграли решающую роль в концовке, как и судьбоносное решение ФИА.

Мне очень жаль, что Ферстаппену пришлось уступить позицию лидера за несколько кругов до конца гонки из-за указания гоночной дирекции. Я до сих пор считаю, что его обгон на четвёртом повороте соответствовал правилам.

Хэмилтона выталкивали на внешнюю траекторию, поэтому он сам начал выдавливать Макса с трассы. Ферстаппен хотел избежать столкновения, у него не было иного выбора. Я не думаю, что он несправедливо получил преимущество.

Но, на мой взгляд, эта ситуация не подтверждает теории заговора. Льюис сам в прошлом неоднократно был оштрафован. И эта дискуссия не направлена на то, чтобы принизить результат «Мерседеса». Я думал, что за такое короткое время отыграть отставание от «Ред Булл» невозможно. Не стоит забывать, что Валттери Боттас тоже попал на подиум, несмотря на неудачный пит-стоп.

В следующей гонке в Имоле «Мерседесу», вероятно, можно будет рассчитывать на свои старые и проверенные преимущества. Для «Ред Булл» это может означать только одно: они тоже должны сделать шаг вперёд. А пока фаворитами снова стали Льюис Хэмилтон и «Мерседес». Но «Ред Булл» им не уступает», — приводит слова Шумахера Speedweek.

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