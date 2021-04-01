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Марко: гоночный темп Переса на том же уровне, что и у Ферстаппена

Марко: гоночный темп Переса на том же уровне, что и у Ферстаппена
Авто / Формула-1 0
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечатлениями от выступления Серхио Переса на Гран-при Бахрейна, которое стало для мексиканца дебютным в составе австрийской команды. Марко отметил, что по гоночному темпу Перес практически не уступает напарнику Максу Ферстаппену.

«Гоночный темп на том же уровне, что и у Ферстаппена. Если он ехал в чистом воздухе, то показывал то же время. В третьем секторе он в среднем был быстрее Макса. Что касается квалификаций, ему просто нужно собрать круг воедино. Уверены, что он приблизится к Максу и в квалификациях», — приводит слова функционера Motorsport-Total.

Напомним, в квалификации Гран-при Бахрейна Перес показал одиннадцатое время, а из-за технических проблем стартовал и вовсе последним. Тем не менее, ему удалось совершить прорыв и финишировать пятым.

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