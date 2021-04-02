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Экклстоун: Путин — милейший человек, который делает то, что обещает

Экклстоун: Путин — милейший человек, который делает то, что обещает
Авто / Формула-1 0

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, как ему удалось открыть для Ф-1 рынок Ближнего Востока. Ветеран индустрии автоспорта отметил, что переговоры с шейхами ближневосточных стран давались легко, так как те всегда выполняли взятые на себя обязательства. По словам Экклстоуна, в этом смысле они похожи на президента России Владимира Путина.

«Правители Бахрейна и ОАЭ делали то, что говорили. Владимир Путин — ещё один человек, который делает то, что обещает. Он милейший человек и не меняет своих решений на полпути. В Европе же слишком много демократии», — приводит слова Экклстоуна Middle East Eye.

Экклстоун известен дружбой с Владимиром Путиным. В прошлом он уже не единожды лестно высказывался о президенте России.

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