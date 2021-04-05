Экс-пилот Формулы-1: Гасли будет желать, чтобы Переса провалился в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт считает, что новичку «Ред Булл» Серхио Пересу предстоит столкнуться с огромным давлением. По мнению Херберта, бывшие напарники гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена будут надеяться на провал мексиканца.

«Давление оказалось слишком сильным для Пьера Гасли. К сожалению. Ему не удалось справиться с ним. У Серхио была аналогичная ситуация в «Макларене». Тогда он тоже не справился. Да, он стал более зрелым гонщиком в «Рейсинг Пойнт», но он по-прежнему остаётся тем расслабленным парнем.

Теперь у Переса есть второй шанс. Сможет ли он навязать борьбу Ферстаппену? Да. Но важно, как он справится с давлением.

Наверное, Гасли будет желать, чтобы Серхио провалился. Если Перес будет выступать на уровне Ферстаппена, то Гасли будет сложнее претендовать на место в команде. Но я думаю, что Серхио может добиться больших успехов в «Ред Булл». Будет интересно посмотреть на результаты Переса. Если же Перес провалится, то, вероятно, шанс будет у Пьера, который здорово прибавил в «Альфа Таури», — цитирует Херберта Motorsport.