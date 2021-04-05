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Доменикали: дебют Мика Шумахера в Формуле-1 — очень трогательный момент для меня

Доменикали: дебют Мика Шумахера в Формуле-1 — очень трогательный момент для меня
Авто / Формула-1 0
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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.

«Дебют Мика в Формуле-1 — очень трогательный момент для меня. Я встретил его на предсезонных тестах в Бахрейне и столкнулся с проблемой, что хотел обнять его, но не смог из-за медицинского протокола. Поэтому мы решили обняться мысленно!

Я знаю Мика с самого его рождения. Он заслужил переход в Формулу-1 и собирается делать свою работу должным образом. Точно так же, как он это делал до сих пор.

Он постепенно развивался в ходе своей карьеры, рос во всех сериях и попал в Формулу-1 благодаря своим успехам, а не потому, что его фамилия Шумахер.

Мик должен сконцентрироваться и постараться достичь максимума. В первую очередь он должен опередить своего напарника», — приводит слова Доменикали PlanetF1.

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