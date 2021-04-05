Доменикали: дебют Мика Шумахера в Формуле-1 — очень трогательный момент для меня

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.
«Дебют Мика в Формуле-1 — очень трогательный момент для меня. Я встретил его на предсезонных тестах в Бахрейне и столкнулся с проблемой, что хотел обнять его, но не смог из-за медицинского протокола. Поэтому мы решили обняться мысленно!
Я знаю Мика с самого его рождения. Он заслужил переход в Формулу-1 и собирается делать свою работу должным образом. Точно так же, как он это делал до сих пор.
Он постепенно развивался в ходе своей карьеры, рос во всех сериях и попал в Формулу-1 благодаря своим успехам, а не потому, что его фамилия Шумахер.
Мик должен сконцентрироваться и постараться достичь максимума. В первую очередь он должен опередить своего напарника», — приводит слова Доменикали PlanetF1.
- 5 апреля 2021
-
23:38
-
21:48
-
19:34
-
18:37
-
17:49
-
17:19
-
16:50
-
15:59
-
14:47
-
13:27
-
12:49
-
11:13
-
10:15
-
09:03
-
00:36
- 4 апреля 2021
-
23:39
-
22:02
-
20:55
-
19:29
-
18:40
-
17:24
-
16:50
-
15:36
-
14:57
-
13:17
-
12:48
-
11:43
-
10:52
-
01:03
- 3 апреля 2021
-
23:41
-
22:59
-
20:37
-
19:20
-
18:36
-
17:31