Глава Формулы-1 считает, что этап в Африке может состояться в 2023 году

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что ведёт переговоры о проведении Гран-при в Африке. По словам Доменикали, обсуждение ведётся с несколькими странами. Предполагается, что на континент Формула-1 может вернуться в 2023 году.

«Южная Африка? Они хотят вернуть Формулу-1, но не в 2022 году. Мы ведём переговоры о 2023-м или позднее.

Есть и другие варианты в Северной Африке. Некоторые страны претендуют на проведение гонок. Формула-1 — платформа, которая приковывает внимание. Она интересна и с точки зрения спортивных эмоций и коммерческих возможностей.

Что касается календаря, то мы можем расширить его до 25 гонок. Но я не могу сказать, что это наша краткосрочная цель», — цитирует Доменикали RacingNews365.