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Глава Формулы-1 считает, что этап в Африке может состояться в 2023 году

Глава Формулы-1 считает, что этап в Африке может состояться в 2023 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что ведёт переговоры о проведении Гран-при в Африке. По словам Доменикали, обсуждение ведётся с несколькими странами. Предполагается, что на континент Формула-1 может вернуться в 2023 году.

«Южная Африка? Они хотят вернуть Формулу-1, но не в 2022 году. Мы ведём переговоры о 2023-м или позднее.
Есть и другие варианты в Северной Африке. Некоторые страны претендуют на проведение гонок. Формула-1 — платформа, которая приковывает внимание. Она интересна и с точки зрения спортивных эмоций и коммерческих возможностей.

Что касается календаря, то мы можем расширить его до 25 гонок. Но я не могу сказать, что это наша краткосрочная цель», — цитирует Доменикали RacingNews365.

В Южной Африке хотят провести Гран-при Формулы-1 в 2022 или 2023 году
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