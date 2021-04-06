Бывший менеджер Магнуссена: Мазепин — хороший парень и быстрый гонщик

Йеспер Карлсен, бывший пиар-менеджер экс-пилота «Хааса» Кевина Магнуссена, заступился за россиянина Никиту Мазепина, который дебютирует в Формуле-1. Мазепин столкнулся с критикой ещё до начала сезона, когда выложил в социальных сетях скандальный ролик с приставаниями к девушке. Несмотря на шуточный характер видео, Мазепина жёстко критиковали, а некоторые фанаты даже призывали выгнать его из Формулы-1. Мазепин вновь начали критиковать уже после первого этапа нового сезона, когда выбыл на стартовом круге.

«Он хороший парень, а также быстрый гонщик. Думаю, что без спонсоров, которых привёл Мазепин, команда бы не выжила.

В целом я рад, что Кевин больше не выступает за «Хаас». Команда делает ставку на 2022 год, в нынешнем сезоне ждать нечего», — цитирует Карлсена GrandPX со ссылкой на BT Sport.