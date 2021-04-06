«Матч ТВ» и «СМП Рейсинг» урегулировали спор насчёт 93 млн рублей

Телеканал «Матч ТВ» отказался от дальнейших судебных разбирательств с программой развития российского автоспорта «СМП Рейсинг». 2 апреля 2021 года иск со стороны телеканала был зарегистрирован в Арбитражном суде города Москвы. Сумма исковых требований составляла около 93 млн рублей. Однако в итоге сторонам удалось урегулировать все возникшие разногласия без участия суда.
«Стороны урегулировали претензии во внесудебном порядке. «Матч ТВ» и «СМП Рейсинг» продолжают сотрудничество и договорились о последующей работе в сфере продвижения и развития российского автоспорта», — гласит официальное заявление, поступившее в редакцию «Чемпионата».
Основателем программы «СМП Рейсинг» является предприниматель Борис Ротенберг. Программа была создана в 2013 году.
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