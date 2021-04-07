Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Глава Ф-1 ответил руководителям команд, которые были недовольны расходами на спринты

Глава Ф-1 ответил руководителям команд, которые были недовольны расходами на спринты
Авто / Формула-1 0

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали отреагировал на критику из-за введения спринтерских гонок в нынешнем сезоне. Ранее стало известно, что руководитель «Мерседеса» и глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположили, что командам должны компенсировать расходы на дополнительные гонки.

«Сейчас мы определяем последние детали спринтерских гонок. Мы хотим всё решить к середине апреля. Впервые используем новый формат в Сильверстоуне.

Расходы на проведение гонок не такие большие. Если команды будут просить компенсацию за все новые идеи, то мы никогда ничего не сделаем. Нам нельзя забывать о целях и общей картине», — цитирует Доменикали GrandPX.

Ранее стало известно, что в спринтерских гонках также будет разыгрываться некоторое количество очков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021