Глава Ф-1 ответил руководителям команд, которые были недовольны расходами на спринты
Глава Формулы-1 Стефано Доменикали отреагировал на критику из-за введения спринтерских гонок в нынешнем сезоне. Ранее стало известно, что руководитель «Мерседеса» и глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположили, что командам должны компенсировать расходы на дополнительные гонки.
«Сейчас мы определяем последние детали спринтерских гонок. Мы хотим всё решить к середине апреля. Впервые используем новый формат в Сильверстоуне.
Расходы на проведение гонок не такие большие. Если команды будут просить компенсацию за все новые идеи, то мы никогда ничего не сделаем. Нам нельзя забывать о целях и общей картине», — цитирует Доменикали GrandPX.
Ранее стало известно, что в спринтерских гонках также будет разыгрываться некоторое количество очков.
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