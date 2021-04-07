Леклер не согласился с теми, кто приписывает успехи Хэмилтона его машине

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о действующем чемпионе Формулы-1, 36-летнем гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«Я думаю, его резюме говорит само за себя. Есть люди, которые говорят, что он просто ездит на лучшей машине, но я не думаю, что он оказался в таком положении случайно», — приводит слова Леклера Racingnews365.

Помимо этого, Леклер рассказал, как относится к критике: «Сезон за сезоном я учусь тому, что в первую очередь несу ответственность перед самим собой. Я знаю, когда проделал хорошую работу, а когда мог бы сделать больше. Однако бывают моменты, когда ты знаешь, что отдал все свои силы и выступил хорошо, но это не признаётся внешним миром. Иногда это разочаровывает».