Хэмилтон не уйдёт из Формулы-1, чтобы стать активистом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сообщил, что не планирует уходить из Формулы-1 ради того, чтобы стать видным активистом. Британский гонщик является известным защитником экологии, вегетарианцем. Он неоднократно высказывался об острейших проблемах общества, призывал к борьбе с расизмом в Формуле-1. Хэмилтон был одним из инициаторов того, чтобы гонщики перед стартом становились на одно колено, поддерживая движения Black Lives Matter. Но, как подчеркнул Хэмилтон, пока он не планирует с головой уходить в общественную деятельность.

«Я мог уйти ради того, чтобы стать активистом. Мне бы не пришлось летать по всему миру, участвовать в гонках. Но факт в том, что даже если я остановлюсь, процессы не завершатся. Для меня ничего не остановится», — цитирует Хэмилтона GrandPX со ссылкой на Wired.