Марко спрогнозировал, когда Феттель сумеет прибавить в «Астон Мартин»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о перспективах Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин». По словам функционера, четырёхкратный чемпион мира сможет прибавить после пяти этапов сезона.

«У Себастьяна пока не было возможности вдоволь поработать за рулём „Астон Мартин“, но он допустил некоторые ошибки. Мы видели, как трудно „Мерседесу“ было в ходе предсезонных тестов. У „Астон Мартин“ одинаковые проблемы с „Мерседесом“ с точки зрения философии.

Мы видели, что уровень машины «Астон Мартин» такой же, каким был и на тестах. Это показывает, насколько силён «Мерседес», сумевший устранить ряд проблем. Большие команды умеют находить ответы мгновенно. Полагаю, в «Астон Мартин» это займёт время, думаю и надеюсь, что через 3-5 гонок Феттель расцветёт в «Астон Мартин»", — приводит слова Марко PlanetF1.