Группа «Звери» выступит на Гран-при России Формулы-1

Промоутер Гран-при России Формулы-1 компания «РОСГОНКИ» объявила название первого участника музыкальной программы этапа. Перед посетителями Гран-при выступит популярная рок-группа «Звери».
Музыкальная группа выступит на Центральной площади Олимпийского парка 24 сентября 2021 года. Посещение концерта входит в стоимость билетов на Гран-при России Формулы 1.
Группа «Звери», лауреат премии MTV Россия и премии «Дебют», девятикратный победитель в номинации «Лучшая рок-группа» на премии Муз-ТВ. Именно «Звери» откроют музыкальную программу гоночного уик-энда.
Гран-при России 2021 состоится с 23 по 26 сентября. Вместе с Формулой-1 пройдут гонки поддержки Формулы-2. Причем, в новом сезоне Формула 2 будет проводить по три гонки за один этап.
Билеты на Гран-при России можно приобрести на f1.sochiautodrom.ru. С 1 мая стоимость билетов вырастет.
- 12 апреля 2021
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
09:55
-
00:54
- 11 апреля 2021
-
23:52
-
22:51
-
21:58
-
20:59
-
19:59
-
18:27
-
18:12
-
15:38
-
14:53
-
13:45
-
12:15
-
10:47
-
00:33
- 10 апреля 2021
-
22:36
-
21:28
-
20:34
-
19:15
-
17:58
-
16:38
-
15:53
-
14:34
-
13:36
-
12:52
-
12:18
-
10:36
-
09:46
-
00:56
-
00:48
- 9 апреля 2021
-
23:20
-
21:31