Группа «Звери» выступит на Гран-при России Формулы-1

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Промоутер Гран-при России Формулы-1 компания «РОСГОНКИ» объявила название первого участника музыкальной программы этапа. Перед посетителями Гран-при выступит популярная рок-группа «Звери».

Музыкальная группа выступит на Центральной площади Олимпийского парка 24 сентября 2021 года. Посещение концерта входит в стоимость билетов на Гран-при России Формулы 1.

Группа «Звери», лауреат премии MTV Россия и премии «Дебют», девятикратный победитель в номинации «Лучшая рок-группа» на премии Муз-ТВ. Именно «Звери» откроют музыкальную программу гоночного уик-энда.

Гран-при России 2021 состоится с 23 по 26 сентября. Вместе с Формулой-1 пройдут гонки поддержки Формулы-2. Причем, в новом сезоне Формула 2 будет проводить по три гонки за один этап.

Билеты на Гран-при России можно приобрести на f1.sochiautodrom.ru. С 1 мая стоимость билетов вырастет.