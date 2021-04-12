Босс Формулы-1 высказался о возможном введении потолка зарплат пилотов
Глава Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мнением о возможном введении потолка зарплат. По мнению Доменикали, «Королевским гонкам» стоит отказаться от этой меры. По данным ряда СМИ, предлагается ввести потолок зарплат в $ 30 млн. При этом в него должны вписаться не только боевые, но и резервные пилоты вместе взятые.
«Гонщики очень важны для нашего вида спорта. Они — главные люди в командах. Выдающиеся результаты Хэмилтона и опаснейшая авария Грожана в Бахрейне помогают нам помнить, что пилоты находятся в самом сердце Формулы-1», — цитирует Доменикали Corriere dello Sport.
По неофициальным данным, за введение потолка зарплат гонщиков выступили все десять команд чемпионата мира — хотя их боссы прямо это не подтверждают
Формула-1 покусилась на зарплаты пилотов. Квяту не страшно, а Хэмилтон уже напрягся
Справедлив ли потолок зарплат сам по себе и не смогут ли пилоты (и команды) с ним химичить?
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