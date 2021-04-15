«Твиттер» заблокировал аккаунт, в котором появилась новость о коронавирусе в «Альпин»
«Твиттер» заблокировал аккаунт, в котором появилась новость об обнаружении коронавируса у одного из пилотов «Альпин», сообщает RaceFans.
Причиной блокировки страницы было названо распространение фейковых новостей.
Накануне в сети появились слухи, согласно которым один из пилотов «Альпин» заразился коронавирусом, из-за чего будет вынужден пропустить Гран-при Эмилии-Романьи. Сообщалось, что Эстебана Окона или Фернандо Алонсо должен был заменить резервный пилот «Альпин» Даниил Квят. Впрочем, позднее эти слухи были опровергнуты как другими СМИ, так и самой командой.
Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт с 16 по 18 апреля в Имоле (Италия). Первая свободная практика стартует в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.
«Альпин» показала Алонсо и Окона в паддоке на фоне слухов о болезни
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