«Твиттер» заблокировал аккаунт, в котором появилась новость о коронавирусе в «Альпин»

«Твиттер» заблокировал аккаунт, в котором появилась новость об обнаружении коронавируса у одного из пилотов «Альпин», сообщает RaceFans.

Причиной блокировки страницы было названо распространение фейковых новостей.

Накануне в сети появились слухи, согласно которым один из пилотов «Альпин» заразился коронавирусом, из-за чего будет вынужден пропустить Гран-при Эмилии-Романьи. Сообщалось, что Эстебана Окона или Фернандо Алонсо должен был заменить резервный пилот «Альпин» Даниил Квят. Впрочем, позднее эти слухи были опровергнуты как другими СМИ, так и самой командой.

Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт с 16 по 18 апреля в Имоле (Италия). Первая свободная практика стартует в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.