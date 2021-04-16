Ожидается, что Формула-1 анонсирует Гран-при Майами 18 апреля

Формула-1 может анонсировать Гран-при Майами в ближайшие выходные, во время проведения Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Autoweek.

По данным источника, в Имолу (Италия) прибудут руководитель Liberty Media Грег Маффей и бывший исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри, которые занимались развитием проекта в последние несколько лет.

Изначально планировалось, что трасса будет располагаться около арены American Airlines, однако Ф-1 помешало недовольство местных жителей. Впоследствии было принято решение сделать трассу вокруг стадиона Hard Rock Stadium, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс». Жители вновь выразили недовольство потенциальным шумом.

Однако 14 апреля организаторам удалось согласовать проведение гонки с городским советом Майами-Гарденс, учитывая несколько условий. Организаторы установят специальные барьеры для снижения шума, инвестируют в экономику города (за пять лет они потратят около $ 5 млн на льготные программы), предоставят жителям скидки на билеты, а также оплатят обучение как минимум пяти лучшим выпускникам школ и колледжей Майами-Гарденс.

Провести Гран-при Майами планируется уже в сезоне-2022. Этап может состояться весной следующего года.