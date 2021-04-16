Льюис Хэмилтон и Серхио Перес подкололи друг друга в «Инстаграме»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подшутил над гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Хэмилтон опубликовал видео с Пересом и написал: «Когда очень долго сдерживаешься на свидании, но она наконец-то уходит и ты можешь расслабиться. Прости, Чеко, я должен был это сделать».

Перес опубликовал «сториз» Хэмилтона на своей странице и написал: «Извини, бро, но в этот момент я думал о тебе».

В первой гонке сезона на Гран-при Бахрейна Хэмилтон одержал победу, а Перес показал пятый результат.

В ближайшие выходные оба пилота выступят на Гран-при Эмилии-Романьи. Этап пройдёт с 16 по 18 апреля в Имоле (Италия). Первая свободная практика стартует в пятницу, 16 апреля, в 12:00 мск.