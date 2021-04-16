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Никита Мазепин вылетел в гравий в самом начале первой свободной практики в Имоле

Никита Мазепин вылетел в гравий в самом начале первой свободной практики в Имоле
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин неудачно начал первую свободную практику на Гран-при Эмилии-Романьи.

Гонщика развернуло в одном из поворотов, он вылетел в гравий, но смог продолжить движение и вернулся в боксы. Некоторое время Мазепин провёл в боксах, после чего вернулся на трассу.

Фото: Формула-1

Напомним, в расписание Гран-при Эмилии-Романьи были внесены изменения, которые связаны с церемонией похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Было решено передвинуть время начала квалификации Гран-при, а также свободных практик. Перед квалификацией состоится минута молчания в память принца Филиппа.

В своей дебютной гонке в Формуле-1 на Гран-при Бахрейна Никита Мазепин не сумел добраться до финиша из-за аварии.

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