Никита Мазепин вылетел в гравий в самом начале первой свободной практики в Имоле
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин неудачно начал первую свободную практику на Гран-при Эмилии-Романьи.
Гонщика развернуло в одном из поворотов, он вылетел в гравий, но смог продолжить движение и вернулся в боксы. Некоторое время Мазепин провёл в боксах, после чего вернулся на трассу.
Фото: Формула-1
Напомним, в расписание Гран-при Эмилии-Романьи были внесены изменения, которые связаны с церемонией похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Было решено передвинуть время начала квалификации Гран-при, а также свободных практик. Перед квалификацией состоится минута молчания в память принца Филиппа.
В своей дебютной гонке в Формуле-1 на Гран-при Бахрейна Никита Мазепин не сумел добраться до финиша из-за аварии.
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