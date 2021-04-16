Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Перес и Окон объяснили аварию на первой тренировке Формулы-1 в Имоле

Перес и Окон объяснили аварию на первой тренировке Формулы-1 в Имоле
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировали своё столкновение во время первой практики Гран-при Эмилии-Романьи. Вопреки прежним предположениям, перед инцидентом Перес был на медленном круге, а Окон — на быстром.

«У нас не было радиосвязи, так что возникло некоторое недопонимание. Я думал, что Эстебан медленнее, чем он был на самом деле, неверно оценил ситуацию и поехал на апекс поворота. Просто не повезло с таймингом», — приводит слова Переса GPFans.

«Действительно, с этим инцидентом просто не повезло. Чеко был на медленном круге, он работал со своим рулевым колесом или чем-то ещё, и мы столкнулись на входе в поворот. Не повезло, но обсудили это, и стюарды тоже сказали, что не случилось ничего серьёзного. Больше беспокоили повреждения обеих машин, но они не сказались на наших сессиях», — добавил Окон.

Марко назвал Переса виновным в столкновении с Оконом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021