Перес и Окон объяснили аварию на первой тренировке Формулы-1 в Имоле

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировали своё столкновение во время первой практики Гран-при Эмилии-Романьи. Вопреки прежним предположениям, перед инцидентом Перес был на медленном круге, а Окон — на быстром.



«У нас не было радиосвязи, так что возникло некоторое недопонимание. Я думал, что Эстебан медленнее, чем он был на самом деле, неверно оценил ситуацию и поехал на апекс поворота. Просто не повезло с таймингом», — приводит слова Переса GPFans.



«Действительно, с этим инцидентом просто не повезло. Чеко был на медленном круге, он работал со своим рулевым колесом или чем-то ещё, и мы столкнулись на входе в поворот. Не повезло, но обсудили это, и стюарды тоже сказали, что не случилось ничего серьёзного. Больше беспокоили повреждения обеих машин, но они не сказались на наших сессиях», — добавил Окон.

Марко назвал Переса виновным в столкновении с Оконом