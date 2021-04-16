Перес и Окон объяснили аварию на первой тренировке Формулы-1 в Имоле

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировали своё столкновение во время первой практики Гран-при Эмилии-Романьи. Вопреки прежним предположениям, перед инцидентом Перес был на медленном круге, а Окон — на быстром.
«У нас не было радиосвязи, так что возникло некоторое недопонимание. Я думал, что Эстебан медленнее, чем он был на самом деле, неверно оценил ситуацию и поехал на апекс поворота. Просто не повезло с таймингом», — приводит слова Переса GPFans.
«Действительно, с этим инцидентом просто не повезло. Чеко был на медленном круге, он работал со своим рулевым колесом или чем-то ещё, и мы столкнулись на входе в поворот. Не повезло, но обсудили это, и стюарды тоже сказали, что не случилось ничего серьёзного. Больше беспокоили повреждения обеих машин, но они не сказались на наших сессиях», — добавил Окон.
- 16 апреля 2021
-
22:41
-
22:35
-
22:09
-
22:03
-
21:06
-
20:32
-
20:20
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
18:59
-
18:55
-
18:50
-
18:42
-
18:32
-
17:55
-
16:31
-
15:19
-
14:12
-
13:19
-
12:16
-
11:23
-
10:00
-
09:00
-
00:59
- 15 апреля 2021
-
23:48
-
23:03
-
21:48
-
20:26
-
20:19
-
20:18
-
20:05
-
19:40
-
19:03