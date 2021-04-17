Феттель отказался от прививки, чтобы сначала вакцина досталась пожилым людям

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Астон Марти» Себастьян Феттель рассказал, почему отказался вакцинироваться от коронавируса в ходе Гран-при Бахрейна, когда поступило соответствующее предложение.

«Формула-1 предлагала нам вакцинироваться в Бахрейне. Я сознательно отказался от такой возможности, потому что сейчас не моя очередь. Это вопрос принципа. Есть много людей, которые хотят вакцинироваться. Многие ждут этого момента. Молодые люди не подвержены тем же рискам, что пожилые. Я буду вакцинироваться, но лишь тогда, когда придёт моя очередь», — приводит слова немецкого пилота The Judge 13.

Напомним, ранее стало известно, что ради предотвращения распространения коронавируса этап чемпионата мира в Канаде, вероятнее всего, будет отменён.