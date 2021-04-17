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Марко прокомментировал неудачную квалификацию Ферстаппена

Марко прокомментировал неудачную квалификацию Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал неудачное выступление пилота команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Ферстаппен, который считался фаворитом квалификации, показал лишь третий результат. Его опередил напарник Серхио Перес и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«В первой попытке Макс уткнулся в Стролла в первом секторе. Во второй попытке он допустил несколько ошибок, которые привели к потере примерно 0,2. Тем не менее, Перес выступил очень сильно. Это действительно впечатляет, особенно учитывая, что он провёл лишь вторую гонку в команде», — цитирует Марко GPBlog.

Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат. Его напарник Мик Шумахер примет старт с восемнадцатой позиции.

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Мазепин — 19-й
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