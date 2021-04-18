Норрис признан гонщиком дня на Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Эмилии-Романьи на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Больше всего голосов получил пилот «Макларена» Ландо Норрис, представляющий Великобританию. Англичанин занял в квалификации седьмое место, но в гонке пробился на третью позицию, а на рестарте опередил пилота «Феррари» Шарля Леклера. Позднее Норрис пропустил вперёд Льюиса Хэмилтона и финишировал третьим.



На подиум Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1 поднялись гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, а также британский представитель «Макларена» Ландо Норрис. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в своей второй гонке в Ф-1 занял 17-е место.