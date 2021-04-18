Стюарды не признали никого виновным в столкновении Боттаса и Расселла

Стюарды завершили рассмотрение инцидента, который произошёл во время Гран-при Эмилии-Романьи. Гонку останавливали после того, как столкнулись пилот «Мерседеса» Валттери Боттас и гонщик «Уильямса» Джордж Расселл.
Британец полагал, что виноват в этой аварии Боттас, который выдавил его в траву на прямой. После этого неуправляемый болид Джорджа врезался в «Мерседес». Они в эту секунду боролись за девятое место. Но стюарды не признали никого из пилотов виновным в столкновении. Они посчитали, что расстояние между болидами и правой частью трассы было слишком маленьким. У них не оставалось времени для манёвра.
После столкновения у Боттаса и Расселла произошёл небольшой конфликт. Британец подошёл к машине финского пилота и похлопал того по шлему. Но Валттери показал обидчику средний палец.
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