Леклер объяснил, что помешало ему удержать место на подиуме

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на четвёртом месте, объяснив, что помешало попасть на подиум на Гран-при Эмилии-Романьи, хотя он занимал вторую позицию.
«У нас был отличный гоночный темп. Но я немного расстроен, потому что если посмотреть на начало гонки — за исключением прогревочного круга — то оно было отличным, мы находились в хорошем положении. Красный флаг осложнил нам жизнь: после него мы оказались под ударом на прямых.
Вчера мы немного рискнули с прижимной силой, чтобы выглядеть лучше на случай дождя — и он действительно пошёл. Но, к сожалению, после красного флага у нас были проблемы с тем, чтобы обороняться от машин позади.
Но мы довольны тем, как всё развивается. Нужно продолжать атаковать. Надеюсь, очень скоро мы будем бороться ещё выше», — приводит слова Леклера Racingnews365.
- 18 апреля 2021
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