Смоляр стал вторым на предсезонных тестах Формулы-3

Пилот гоночной программы SMP Racing и команды ART Grand Prix Александр Смоляр показал второй результат по итогам второго дня предсезонных тестов Формулы-3, которые прошли в Барселоне. Первое время у Виктора Мартинса, топ-3 замкнул Джек Доэн.

«Тесты прошли весьма успешно, мы довольны результатами и машиной. Утром первого дня шёл дождь, но когда я выезжал на трассу в таких условиях, мои результаты были неплохими. Вообще, Барселона небольшая трасса, с медленным третьим сектором, где можно попасть в трафик. Со мной это и произошло на лучшем круге во второй половине дня. Это стоило мне 0,3 секунды. Конечно, немного обидно, что в общей таблице я стал десятым из-за этого, но всё же я понял, что если собрать круг, то можно хорошо проехать.

Что я и сделал утром на следующий день. На свежем комплекте мне удалось поставить время, которое держалось очень долго, только под конец сессии меня проехали. Затем на других комплектах уже не удалось его улучшить – то мы пробовали разные настройки, то опять был трафик. В любом случае я точно знаю, где можно улучшить мой круг на те 0,2 секунды, которые необходимы для лучшего времени. Мы знаем, какие настройки нужны. Так что, думаю, к первому этапу, который состоится через две недели, мы вполне готовы», — приводит слова Смоляра официальный сайт SMP Racing.

Ещё один воспитанник SMP Racing Михаэль Белов стал двадцатым на болиде команды Charouz Racing System.