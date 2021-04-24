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Вандорна лишили поула на этапе Формулы-E из-за ошибки команды

Вандорна лишили поула на этапе Формулы-E из-за ошибки команды
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Пилот команды «Мерседес» Формулы-E Стоффель Вандорн лишён поула на Гран-при Валенсии, сообщает официальный сайт чемпионата.

Бельгиец стал жертвой ошибки команды, которая невнимательно составила документацию на шины. Номер одной из покрышек на машине Вандорна не соответствовал заявленному, что считается серьёзным нарушением регламента.

В результате время Вандорна в квалификации было аннулировано, поул перешёл к португальцу Антониу Феликсу да Коште. Бельгиец же будет стартовать с 24-й позиции.

Отметим, что Стоффель перед этапом в Испании занимает четвёртое место в общем зачёте чемпионата Формулы-E. В его активе 30 очков. Отставание от лидирующего пилота Jaguar Racing Сэма Бёрда составляет 13 очков.

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