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Шварцман показал седьмое время в последний день тестов Ф-2, его напарник Пиастри — второй

Шварцман показал седьмое время в последний день тестов Ф-2, его напарник Пиастри — второй
Авто / Формула-2 / Младшие серии 0
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В Барселоне завершился заключительный день тестов Формулы-2. В ходе утренней сессии пилоты работали по большей части над скоростью на круге, так что именно в ходе утренних заездов были зафиксированы лучшие результаты.

Первое время показал Фелипе Другович, второе место у напарника Роберта Шварцмана по Prema Racing Оскара Пиастри, топ-3 замкнул Кристиан Лундгар. Сам Шварцман стал седьмым. В ходе дневной сессии, когда пилоты работали над гоночным темпом, россиянин показал восьмое время.

Формула-2. Тесты

1. Фелипе Другович (UNI-Virtuosi) — 1.27,945
2. Оскар Пиастри (PREMA Racing) — 1.28,105
3. Кристиан Лундгар (ART Grand Prix) — 1.28,285
4. Лиам Лоусон (Hitech Grand Prix) — 1.28,422
5. Юри Випс (Hitech Grand Prix) — 1.28,433
6. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 1.28,484
7. Роберт Шварцман (PREMA Racing) — 1.28,491
8. Бент Фискал (Trident) — 1.28,736
9. Лирим Цендели (MP Motorsport) — 1.28,737
10. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 1.28,755.

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