Шварцман показал седьмое время в последний день тестов Ф-2, его напарник Пиастри — второй

В Барселоне завершился заключительный день тестов Формулы-2. В ходе утренней сессии пилоты работали по большей части над скоростью на круге, так что именно в ходе утренних заездов были зафиксированы лучшие результаты.

Первое время показал Фелипе Другович, второе место у напарника Роберта Шварцмана по Prema Racing Оскара Пиастри, топ-3 замкнул Кристиан Лундгар. Сам Шварцман стал седьмым. В ходе дневной сессии, когда пилоты работали над гоночным темпом, россиянин показал восьмое время.

Формула-2. Тесты

1. Фелипе Другович (UNI-Virtuosi) — 1.27,945

2. Оскар Пиастри (PREMA Racing) — 1.28,105

3. Кристиан Лундгар (ART Grand Prix) — 1.28,285

4. Лиам Лоусон (Hitech Grand Prix) — 1.28,422

5. Юри Випс (Hitech Grand Prix) — 1.28,433

6. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — 1.28,484

7. Роберт Шварцман (PREMA Racing) — 1.28,491

8. Бент Фискал (Trident) — 1.28,736

9. Лирим Цендели (MP Motorsport) — 1.28,737

10. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi) — 1.28,755.