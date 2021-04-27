Климанов: после вчерашнего дня меня словно достали из стиральной машинки

Гонщик команды АСК «Вираж» Игорь Климанов рассказал, как для его экипажа сложился финальный этап ралли-рейда «Золото Кагана — 2021». Климанову и его штурману Олегу Тюпенкину удалось финишировать в гонке.
«Хороший день: по песочку поездили, по трассе погоняли. Спасибо огромное организаторам. Настоящее испытание, адреналин, когда ты то чуть не летишь кувырком, то страшно… Потом, наоборот, начинаешь кого-нибудь догонять, включается азарт, не смотришь на ямы и канавы. Конечно, и сегодня попали: половина машины словно стала подводной лодкой!
Мне казалось, что на гонке будет проще. Когда смотришь по телевизору, все хохочут, прыгают на тачках… А это очень сложно. Надо собираться и переть вперёд. Чувствуешь, что в каких-то ситуациях тебе не хватает навыков. Самый тяжёлый день — вчерашний. Меня после него словно достали из стиральной машинки. Всё болело, я еле шевелился. Нужно было собраться перед финальным днём. Но мы отлично поехали, пока не застряли. Шикарный день! Очень хочется дальше участвовать в гонках», — заявил Климанов в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Cross-Country Rally.
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