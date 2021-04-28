Масса объяснил слабые выступления Боттаса

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года, победитель 11 Гран-при Фелипе Масса поделился мыслями о неудачах гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. По его словам, финн показывает слабые результаты из-за психологического фактора.
«Мне кажется, что подобные выступления Боттаса связаны с психологическими проблемами. Нелегко сравнивать себя с таким чемпионом, как Льюис Хэмилтон. Подобные трудности и у Себастьяна Феттеля. Оба столкнулись с очень непростыми ситуациями», — приводит слова Массы F1i.
Напомним, Боттас в нынешнем сезоне набрал пока только 16 очков. На Гран-при Бахрейна он занял третье место и показал быстрейший круг. На Гран-при Эмилии-Романьи финн сошёл с дистанции из-за аварии с Джорджем Расселлом. На данный момент Валттери лишь шестой в общем зачёте.
- 28 апреля 2021
-
00:52
- 27 апреля 2021
-
23:57
-
22:49
-
21:59
-
20:33
-
20:11
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
18:58
-
18:03
-
17:56
-
16:37
-
16:27
-
16:11
-
15:47
-
14:28
-
14:00
-
12:16
-
12:03
-
11:52
-
10:58
-
10:31
-
09:59
-
01:22
-
01:13
-
00:44
-
00:38
- 26 апреля 2021
-
23:29
-
21:58
-
20:47
-
19:46
-
18:41
-
17:24
-
16:52