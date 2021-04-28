Масса объяснил слабые выступления Боттаса

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года, победитель 11 Гран-при Фелипе Масса поделился мыслями о неудачах гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. По его словам, финн показывает слабые результаты из-за психологического фактора.

«Мне кажется, что подобные выступления Боттаса связаны с психологическими проблемами. Нелегко сравнивать себя с таким чемпионом, как Льюис Хэмилтон. Подобные трудности и у Себастьяна Феттеля. Оба столкнулись с очень непростыми ситуациями», — приводит слова Массы F1i.

Напомним, Боттас в нынешнем сезоне набрал пока только 16 очков. На Гран-при Бахрейна он занял третье место и показал быстрейший круг. На Гран-при Эмилии-Романьи финн сошёл с дистанции из-за аварии с Джорджем Расселлом. На данный момент Валттери лишь шестой в общем зачёте.