Украинский спидвеист попал в серьёзную аварию и находится в коме
Украинский спидвеист Андрей Карпов получил серьёзные травмы во время тренировки в Грудзёндзе (Польша), сообщает Przeglad Sportowy.
По данным источника, Карпов шёл третьим во время тренировочного заезда, однако на выходе из поворота вылетел за пределы трассы, где уже не было надувных ограждений. В результате падения гонщик заработал перелом девяти рёбер и прокол лёгкого, травмы угрожали его жизни. Сообщается, что Карпов был в сознании после случившегося, однако врачи, находившиеся на трассе, приняли решение незамедлительно отвезти его в больницу для проведения операции.
Карпов успешно перенёс операцию, внутреннее кровотечение было остановлено. Однако гонщик по-прежнему находится в коме, его состояние оценивается как тяжёлое.
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