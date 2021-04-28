Источник: Гран-при Формулы-1 в Канаде не состоится во второй раз подряд
Этап Формулы-1 в Канаде не состоится в сезоне-2021, сообщает La Presse.
По данным источника, официальное объявление будет сделано на этой неделе. Причиной отмены стала сложная эпидемиологическая ситуация в стране и связанные с ней риски для здоровья участников мероприятия, как и в прошлом году. Соглашение с организаторами гонки будет продлено на два года. Таким образом, Гран-при Формулы-1 в Канаде также пройдут в 2030 и 2031 году.
Сообщается, что этап может быть перенесён в Стамбул (Турция) или в один из городов Германии. Стамбул выглядит предпочтительнее, потому что находится ближе к Баку, который примет предшествующий перенесённому Гран-при этап.
Гран-при Канады планировалось провести с 11 по 13 июня.
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