Марко: цель «Ред Булл» на Гран-при Португалии в том, чтобы оба пилота были на подиуме

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о попытках команды сократить отставание от «Мерседеса». По словам Марко, целью «Ред Булл» является попадание обоих пилотов команды на подиум.

«Наша цель на Гран-при Португалии — сделать так, чтобы на подиуме оказались оба пилота. Победа будет хорошим результатом, это наша главная цель.

Только в этом случае мы сможем бороться за победу в Кубке Конструкторов. Но пока что у «Мерседеса» ещё есть преимущество”, — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на RTL.

Пока что в зачёте пилотов гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отстаёт от пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона всего на один балл. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на семь баллов.