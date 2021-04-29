Марко: цель «Ред Булл» на Гран-при Португалии в том, чтобы оба пилота были на подиуме
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о попытках команды сократить отставание от «Мерседеса». По словам Марко, целью «Ред Булл» является попадание обоих пилотов команды на подиум.
«Наша цель на Гран-при Португалии — сделать так, чтобы на подиуме оказались оба пилота. Победа будет хорошим результатом, это наша главная цель.
Только в этом случае мы сможем бороться за победу в Кубке Конструкторов. Но пока что у «Мерседеса» ещё есть преимущество”, — цитирует Марко GPBlog со ссылкой на RTL.
Пока что в зачёте пилотов гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отстаёт от пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона всего на один балл. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на семь баллов.
Марко: Ферстаппен быстрее Хэмилтона, но у Льюиса больше опыта
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