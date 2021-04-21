Марко: Ферстаппен быстрее Хэмилтона, но у Льюиса больше опыта
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о противостоянии пилота команды Макса Ферстаппена и гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец опережает представителя Нидерландов в зачёте пилотов лишь на одно очко.
«Они разыграют титул в этом году. Льюис и Макс находятся примерно на одном уровне, но они гораздо дальше других. Если мы сможем и дальше предоставлять Ферстаппену болид, способный бороться с «Мерседесом», Макс сможет стать чемпионом. В любом случае борьба будет очень увлекательной и интересной.
Если говорить об управлении болидом и скорости, то Макс, безусловно, быстрее. Но у Льюиса больше опыта. У них сейчас получается такое равновесие», — цитирует Марко F1-Insider.
Марко объяснил, почему в Имоле Ферстаппен не стал бороться с Хэмилтоном за быстрейший круг
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