Расселл рассказал о беседе с Вольфом после аварии в Имоле

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, что после аварии в Имоле у него состоялся разговор с руководителем «Мерседеса» и фактически своим начальником Тото Вольфом. По словам британца, функционер его поддержал.
«После той аварии мы с Тото Вольфом пообщались, но содержание той беседы останется при мне. Тото поддержал меня и был очень конструктивен. Наши отношения после той аварии не пострадали, возможно даже наоборот.
То же самое могу сказать о «Уильямсе». Они меня поддержали, в команде хотели, чтобы я атаковал и пользовался возможностью. Мы горды, что оказались в таком положении, мы с достоинством боролись за очки», — приводит слова Расселла британская редакция Eurosport.co.uk.
Напомним, на Гран-при Эмилии-Романьи Расселл попытался обойти пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, в итоге всё завершилось серьёзной аварией и сходом гонщиков.
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