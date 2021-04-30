Уэббер: уверен, что Леклер и Сайнс останутся в «Феррари» на долгие годы

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказался о перспективах гонщиков «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

«Я уверен, что эти два гонщика останутся в «Феррари» на долгие годы. Им нужна стабильность, и если они хотят этого добиться, то связка Леклера и Сайнса должна сработать. Они поняли, что команда — это единое целое, и я считаю, что Карлосу подходит эта команда. Нам придётся подождать и посмотреть, сможет ли он взять штурмом Леклера, но этого никто не знает. Он хорошо начал и вполне может стать для Шарля головной болью.



Формула-1 достаточно жёсткая, но каждый гонщик «Феррари» страдает, потому что в Италии это не гоночная команда, это религия. Пилоты всегда находятся под пристальным наблюдением, и, если дела идут не очень хорошо, его сразу же критикуют — потому проблема никогда не в машине», — приводит слова Уэббера GrandPX.news.