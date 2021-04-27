Карлос Сайнс: я не уступаю Леклеру в скорости

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подчеркнул, что он не уступает в скорости своему напарнику Шарлю Леклеру.

«Леклер — очень хороший пилот. Но в первых двух гонках я заметил, что не уступаю ему в скорости. Нет таких поворотов, на которых Леклер был бы быстрее меня. Проблем лишь в том, как успешно проехать 10 быстрых поворотов в одном круге», — цитирует Сайнса Corriere dello Sport.

Ранее бывший руководитель «Феррари» Чезаре Фиорио предположил, что Сайнс пока уступает в квалификации Леклеру из-за того, что ещё не так хорошо знаком с болидом «Феррари», как его напарник.

Карлос перебрался в «Феррари» перед началом нынешнего сезона. Ранее он выступал за «Макларен». В «Феррари» Сайнс сменил Себастьяна Феттеля.