Скотт Диксон выиграл первую гонку IndyCar в Техасе

Шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон из Ganassi выиграл первую гонку серии в Форт-Уорте (штат Техас, США).
Квалификация была отменена из-за дождя, поэтому стартовая решётка была сформирована в соответствии с общим зачётом. На третьем круге Диксон обогнал своего напарника Алекса Палоу и лидировал до самого финиша, уступая первое место только на время пит-стопов.
Стоит отметить что бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан пропускает этапы в Техасе, так как считает выступление на овальных трассах слишком рискованным.
IndyCar. Форт-Уорт, Техас, США
1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) 1:45.51,342
2. Скотт Маклафлин (Team Penske) +0,265
3. Патрицио О’Уорд (Arrow McLaren SP) +1,781
4. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +2,856
5. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +6,604
6. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +7,903
7. Джек Харви (Meyer Shank Racing) +8,505
8. Александр Росси (Andretti Autosport) +9,590
9. Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) +10,066
10. Симон Пажно (Team Penske) +10,427
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