Скотт Диксон выиграл первую гонку IndyCar в Техасе

Шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон из Ganassi выиграл первую гонку серии в Форт-Уорте (штат Техас, США).

Квалификация была отменена из-за дождя, поэтому стартовая решётка была сформирована в соответствии с общим зачётом. На третьем круге Диксон обогнал своего напарника Алекса Палоу и лидировал до самого финиша, уступая первое место только на время пит-стопов.

Стоит отметить что бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан пропускает этапы в Техасе, так как считает выступление на овальных трассах слишком рискованным.

IndyCar. Форт-Уорт, Техас, США

1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) 1:45.51,342

2. Скотт Маклафлин (Team Penske) +0,265

3. Патрицио О’Уорд (Arrow McLaren SP) +1,781

4. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +2,856

5. Грэм Рейхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +6,604

6. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +7,903

7. Джек Харви (Meyer Shank Racing) +8,505

8. Александр Росси (Andretti Autosport) +9,590

9. Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) +10,066

10. Симон Пажно (Team Penske) +10,427