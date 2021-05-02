Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Эпизод, за который Райкконен получил 30-секундный штраф в Имоле, будет пересмотрен

Эпизод, за который Райкконен получил 30-секундный штраф в Имоле, будет пересмотрен
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Эпизод, в котором пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен получил 30-секундный штраф во время гонки на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле (Италия), будет пересмотрен, сообщает Racingnews365.

Эпизод будет пересмотрен перед сегодняшней гонкой на Гран-при Португалии. Если выяснится, что стюарды ошибочно оштрафовали пилота, ему будет возвращена девятая позиция в Имоле. В «Альфа Ромео» смогли предоставить документы, свидетельствующие о том, что в Формуле-1 не было подобных случаев, вопреки словам стюардов, утверждавших, что регламент применялся последовательно.

Напомним, Райкконена оштрафовали на 30 секунд за то, что после вылета с трассы позади машины безопасности он и не вернул себе прежнюю позицию, и не отправился на пит-лейн, как того требуют правила в случае, если пилот занимает не своё место перед рестартом.

Суровый штраф Райкконена в Имоле приведёт к изменению правил Формулы-1
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021