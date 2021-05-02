Эпизод, за который Райкконен получил 30-секундный штраф в Имоле, будет пересмотрен

Эпизод, в котором пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен получил 30-секундный штраф во время гонки на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле (Италия), будет пересмотрен, сообщает Racingnews365.
Эпизод будет пересмотрен перед сегодняшней гонкой на Гран-при Португалии. Если выяснится, что стюарды ошибочно оштрафовали пилота, ему будет возвращена девятая позиция в Имоле. В «Альфа Ромео» смогли предоставить документы, свидетельствующие о том, что в Формуле-1 не было подобных случаев, вопреки словам стюардов, утверждавших, что регламент применялся последовательно.
Напомним, Райкконена оштрафовали на 30 секунд за то, что после вылета с трассы позади машины безопасности он и не вернул себе прежнюю позицию, и не отправился на пит-лейн, как того требуют правила в случае, если пилот занимает не своё место перед рестартом.
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